Ituano x Guarani: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece neste sábado (8), pela 34ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV e na internet

Em busca do acesso, o Ituano enfrenta o Guarani neste sábado (8), às 18h30 (de Brasília), no Novelli Junior, pela 34ª rodada da Série B. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo no Premiere, no pay-per-view e no streaming.

Depois do empate fora de casa contra o Cruzeiro, o Ituano quer voltar a vencer na competição para continuar brigando pelo acesso à Série A de 2023. Atualmente, a equipe ocupa o 7º lugar, com 48 pontos. Ou seja, quatro pontos atrás do Vasco da Gama, que está na 4ª posição.

Do outro lado, o Guarani quer se afastar de vez da briga pelo rebaixamento à Série C. A equipe de Mozart ocupa o 13º lugar, com 41 pontos e está há seis do primeiro colocado da zona da degola.

Para o duelo, o Ituano deverá manter o mesmo time do empate da última rodada, sem maiores desfalques para a partida. O Bugre, porém, terá a ausência de João Victor, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Richard, expulso no último jogo.

Prováveis escalações

Escalação do provável ITUANO: Jefferson; Rai, Dias, Pereira, Schappo e Roberto; Kaio, Caique, Lucas Siqueira, Barros e Brenner.

Escalação do provável GUARANI: Kozlinski; Diogo Mateus, Ronaldo Alves, Derlan, Jamerson; Eduardo Person, Rodrigo Andrade, Giovanni Augusto; Isaque, Bruno José e Yuri Tanque.

Desfalques

Ituano

Sem desfalques confirmados.

Guarani

Ivan Alvariño e Nicolas Careca, lesionados, estão fora. Além disso, João Victor e Richard, suspensos, desfalcam o time.

Quando é?

• Data: sábado, 8 de outubro de 2022

• Horário: 18h30 (de Brasília)

• Local: Novelli Junior – Itu, SP

• Arbitragem: VINICIUS GONÇALVES DIAS (árbitro), LEANDRO MATOS e AMANDA PINTO (assistentes), ILBERT ESTEVAM (quarto árbitro) e THIAGO DUARTE PEIXOTO (AVAR)