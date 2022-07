Itália x Bélgica: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Eurocopa feminina 2022

Partida acontece nesta segunda-feira (18), pela terceira rodada da Euro feminina; veja como acompanhar na TV e na internet

Itália e Bélgica se enfrentam na tarde desta segunda-feira (18), em Manchester, a partir das 16h (de Brasília), pela terceira rodada do grupo C da Eurocopa feminina 2022. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, na plataforma de streaming.

O duelo desta segunda-feira reúne duas equipes que ainda possuem chances de se classificar. A Itália é a lanterna do grupo, com 1 ponto. Logo a frente está a Belgica, com a mesma pontuação.

Para que possam avançar, além de vencer, italianos e belgas terão que torcer por uma derrota da Islândia para a França.

Prováveis escalações

Possível escalação da Bélgica: Evrard; Vangheluwe, Kees, De Neve, Philtjens; Vanhaevermaet, De Caigny, Biesmans; Dhont, Cayman, Wullaert.

Possível escalação da Itália: Giuliani; Di Guglielmo, Gama, Linari, Boattin; Bergamaschi, Simonetti, Rosucci, Bonansea; Girelli, Giacinti.

Desfalques da partida

Bélgica:

Amber Tysiak: suspensa.

Itália:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Itália x Bélgica DATA Segunda-feira, 18 de julho de 2022 LOCAL Manchester City Academy Stadium, Manchester- ING HORÁRIO 16h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Bélgica

JOGO CAMPEONATO DATA França 2 x 1 Bélgica Euro feminina 14 de julho de 2022 Bélgica 1 x 1 Islândia Euro feminina 10 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bélgica x Noruega Eliminatórias europeias 2 de setembro de 2022 A confirmar Armênia x Bélgica Eliminatórias europeias 6 de setembro de 2022 13h30 (de Brasília)

Itália

JOGO CAMPEONATO DATA Itália 1 x 1 Islândia Euro feminina 14 de julho de 2022 França 5 x 1 Itália Euro feminina 10 de julho de 2022

Próximas partidas