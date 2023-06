Itália x Coreia do Sul ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Mundial sub-20

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (8), lutando por uma vaga na final; veja como acompanhar na TV e na internet

Itália e Coreia do Sul entram em campo na noite desta quinta-feira (8), a partir das 18h (de Brasília), no Estádio Ciudad de La Plata, em Buenos Aires, pela semifinal do Mundial sub-20. Quem avançar terá pela frente Uruguai ou Israel. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Fifa+ e da CazéTV, no streaming.

Depois de encerrar a primeira fase em segundo lugar do grupo D, a Itália passou por Inglaterra (2 a 1) e Colômbia (3 a 1) para chegar à semi.

Já a Coreia do Sul ficou na segunda posição do grupo F. Depois, a equipe passou por Equador (3 a 2) e Nigéria (1 a 0).

Prováveis escalações

Itália sub-20: Desplanches; Zanotti, Guarino, Ghilardi, Turicchia; Casadei, Prati, Giovane; Baldanzi; Ambrosino, Esposito.

Coreia do Sul sub-20: Jun-hong; Chang-woo, Ji-soo, Seok-hyeon, Ye-hoon; Chan-wok, Sang-yun; Yong-hak, Seung-won, Joon-ho; Young-jun.

Desfalques

Itália

Sem desfalques confirmados.

Coreia do Sul

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 8 de junho de 2023

• Horário: 18h (de Brasília)

• Local: Estádio Ciudad de La Plata - Buenos Aires, ARG

• Arbitragem: Yael Falcón Pérez (árbitro), Maximiliano Del Yesso e Facundo Rodríguez (assistentes) e Mohamed Maarouf Eid Mansour (quarto árbitro)