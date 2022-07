Islândia x França: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Eurocopa feminina 2022

Partida acontece nesta segunda-feira (18), pela terceira rodada da Euro feminina; veja como acompanhar na TV e na internet

Islândia e França se enfrentam na tarde desta segunda-feira (18), em Roterham, a partir das 16h (de Brasília), pela terceira rodada do grupo C da Eurocopa feminina 2022. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, na plataforma de streaming.

Na vice-liderança do grupo, com 2 pontos, a Islândia precisa vencer nesta segunda-feira para gantir a vaga sem depender de qualquer outro resultado. Caso empate, terá que torcer também por uma igualdade no duelo entre Bélgica e Itália.

Já classificada e com a liderança do grupo D garantida, a França pode fazer mudanças na equipe para dar descanso a algumas jogadoras.

Prováveis escalações

Possível escalação da França: Peyraud-Magnin; Perisset, Mbock, Renard, Karchaoui; Geyoro, Bilbault, Toletti; Diani, Cascarino, Sarr.

Possível escalação da Islândia: Sigurdardottir; Atladottir, Viggosdottir, Arnadottir, Gisladottir; G. Jonsdottir, Brynjarsdottir, Gunnarsdottir; S. Jonsdottir, Vilhalmsdottir, Thorvaldsdottir.

Desfalques da partida

França:

Marie-Antoinette Katoto: lesionada.

Islânda:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Islândia x França DATA Segunda-feira, 18 de julho de 2022 LOCAL New York Stadium, Roterham - ING HORÁRIO 16h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

França

JOGO CAMPAO DATA França 2 x 1 Bélgica Euro feminina 14 de julho de 2022 França 5 x 1 Itália Euro feminina 10 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO França x A confirmar Euro feminina 23 de julho de 2022 16h (de Brasília) Estônia x França Eliminatórias europeias 2 de setembro de 2022 12h (de Brasília)

Islândia

JOGO CAMPEONATO DATA Itália 1 x 1 Islândia Euro feminina 14 de julho de 2022 Bélgica 1 x 1 Islândia Euro feminina 10 de julho de 2022

Próximas partidas