Isla vira terceira opção no Flamengo e tem futuro indefinido no clube

Isla chegou ao Flamengo como contratação de peso e a difícil missão de substituir Rafinha, um dos líderes do time supercampeão de 2019. O chileno, no entanto, viveu altos e baixos e hoje tem futuro incerto no clube.

O lateral de 33 anos se tornou a terceira opção do técnico Paulo Sousa. Isso porque Rodinei e Matheuzinho estão a frente do chileno neste momento. O primeiro, inclusive, foi titular na Supercopa, diante do Atlético-MG, na Arena Pantanal e vem agradando a comissão técnica atuando como ala.

Segundo soube a GOAL, Paulo Sousa em momento algum dispensou Isla, pelo contrário, deixou claro que conta com ele. O lateral, por sua vez, sente que perdeu importância no time e vê seu futuro incerto, já que seu contrato termina em dezembro deste ano e não há perspectiva de renovação neste momento.

Durante a passagem pelo Flamengo, Isla passou por alguns problemas pessoais, como uma separação e a distância da filha. Quem convive de perto com o lateral, garante que desde então ele não apresentou mais a alegria de antes.

Caso chegue uma proposta por Isla, o Flamengo não deve se opor a negociar. Em junho ele poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe e deixar o Rubro-Negro de graça em dezembro.