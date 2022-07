Irlanda do Norte x Inglaterra: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Eurocopa feminina 2022

Partida acontece nesta sexta-feira (15), pela terceira rodada da Euro feminina; veja como acompanhar na TV e na internet

Irlanda do Norte e Inglaterra entram em campo na tarde desta sexta-feira (15), em Southampton, a partir das 16h (de Brasília), pela terceira rodada do grupo A da Eurocopa feminina. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, na plataforma de streaming.

A Irlanda do Norte entra em campo nesta sexta-feira para cumprir tabela, já que a equipe não tem mais chances de se classificar, por ter perdido as duas partidas disputadas até o momento.

Do outro lado, a Inglaterra já garantiu vaga na próxima fase, com duas vitórias conquistadas até o momento. Agora, o English Team busca mais um triunfo para encerrar a primeira fase na liderança do grupo.

Prováveis escalações

Possível escalação da Inglaterra: Earps; Carter, Bright, Greenwood; Williamson, Walsh, Stanway, Toone; Parris, Hemp, Russo.

Possível escalação da Irlanda do Norte: Burns; Magee, Nelson, McFadden, Vance; Wade, Callaghan, McCarron, Andrews, K. McGuinness; C. McGuinness.

Desfalques da partida

Inglaterra:

sem desfalques confirmados.

Irlanda do Norte:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Irlanda do Norte x Inglaterra DATA Segunda-feira, 6 de julho de 2022 LOCAL St. Mary's Stadium, Southampton - ING HORÁRIO 16h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Inglaterra

JOGO CAMPEONATO DATA Inglaterra 8 x0 Noruega Eurocopa feminina 11 de julho de 2022 Inglaterra 1 x 0 Áustria Eurocopa feminina 6 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Áustria x Inglaterra Eliminatórias europeias 3 de setembro de 2022 A confirmar Inglaterra x Luxemburgo Eliminatórias europeias 6 de setembro de 2022 15h30 (de Brasília)

Irlanda do Norte

JOGO CAMPEONATO DATA Áustria 2 x 0 Irlanda do Norte Eurocopa feminina 11 de julho de 2022 Noruega 4 x 1 Irlanda do Norte Eurocopa feminina 7 de julho de 2022

Próximas partidas