Ipatinga x América ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Mineiro

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (17), pela sexta rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Ipatinga e América-MG entram em campo na noite desta sexta-feira (17), às 21h39 (de Brasília), em Belo Horizonte, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada.

O Ipatinga ficou na lanterna do grupo C, com 4 pontos, após o empate no jogo passado. O time não possui desfalques confirmados e sabe que precisa ganhar para escapar do rebaixamento.

Já o América-MG entra em campo querendo manter a invencibilidade na competição. O Coelho é o líder do grupo B, com 13 pontos (quatro vitórias e um empate).

Prováveis escalações

Escalação do Ipatinga: Gabriel, Carlos Daniel, Mailson, Luanderson, Bruno Santos, Netinho, Luanderson Silva, Chiquinho; Danilo Marioto, Matheus Índio e Nadson.

Escalação do América-MG: Matheus Cavichioli; Nino Paraíba, Iago Maidana, Ricardo Silva, Nicolas, Alê, Juninho e Benitez, Felipe Azevedo, Mateus Gonçalves e Aloisio.

Desfalques

Ipatinga

Sem desfalques confirmados.

América-MG

Sem desfalques confirmados.

Quando é?