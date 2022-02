Internacional x Novo Hamburgo: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Campeonato Gaúcho 2022

A bola vai rolar nesta quarta-feira (9) para Internacional x Novo Hamburgo pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho, a partir das 21h30 (do horário de Brasília). No último encontro entre as equipes, o Colorado venceu por 1 a 0, válido pelo Estadual da última temporada.

Sem vencer há duas rodadas, o Internacional busca reencontrar o caminho da vitória. Uma nova derrota poderá tirar o Colorado da zona de classificação para as semifinais.

Do outro lado, o Novo Hamburgo aparece na sexta posição e vem de dois empates consecutivos no Gauchão.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Beira-Rio, o Internacional terá Johnny e Taison à disposição. Principal responsável pela organização das jogadas, o capitão será titular de Medina, enquanto o volante será opção no banco de reservas.

Já o Novo Hamburgo, vindo de empate sem gols com o São Luiz, entrará em campo com força máxima, mas sem o técnico Fabiano Daitx, que pediu demissão na terça-feira (8).

O clube está invicto no Campeonato Gaúcho, com três empates e uma vitória em quatro partidas disputadas.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Internacional: Daniel; Heitor (Gabriel Mercado), Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado (Liziero), Edenilson, Boschilia, Taison e David; Wesley Moraes.

Possível escalação do Novo Hamburgo: Lucas Maticoli; Léo, Micael, Islan e Higor; Kaio César (Welton Heleno), Felipe Guedes e Bustamante; Michel Renner, Alemão e Jeffinho.

DESFALQUE

INTERNACIONAL:

Gustavo Maia: Covid-19

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Internacional x Novo Hamburgo será transmitido ao vivo pelo Premiere, na TV fechada, nesta quarta-feira (9).