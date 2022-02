Internacional x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Gaúcho 2022

Internacional e Grêmio se enfrentam neste sábado (26), no Beira-Rio, a partir das 19h (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO É?

JOGO Internacional x Grêmio DATA Sábado, 26 de fevereiro de 2022 LOCAL Beira-Rio - Porto Alegre, RS HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado (26), no Beira-Rio. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Na liderança do Campeonato Gaúcho, com 17 pontos, o Grêmio entra em campo buscando emplacar a segunda vitória consecutiva após golear o São Luiz por 4 a 0 na última rodada.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o Internacional, com 12 pontos, busca não só reduzir a diferença, como também voltar a vencer depois da derrota para o São José por 3 a 2.

Até o momento, o Gre-Nal já foi disputado em 434 oportunidades, com 158 vitórias do Colorado, contra 138 do Grêmio, além de 138 empates.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Internacional

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 1 x 1 Brasil de Pelotas Gauchão 17 de fevereiro de 2022 São José 3 x 2 Internacional Gauchão 20 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Globo x Internacional Copa do Brasil 3 de março de 2022 21h30 (de Brasília) Internacional x Aimoré Gauchão 6 de março de 2022 18h15 (de Brasília)

Grêmio

JOGO CAMPEONATO DATA União Frederiquense 3 x 1 Grêmio Gauchão 16 de fevereiro de 2022 Grêmio 4 x 0 São Luiz Gauchão 19 de fevereiro de 2022

Próximas partidas