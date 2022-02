Internacional x Brasil de Pelotas: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Gaúcho 2022

Internacional e Brasil de Pelotas se enfrentam nesta quarta-feira (16), no Beira-Rio, a partir das 21h30 (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Internacional x Brasil de Pelotas DATA Quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022 LOCAL Beira-Rio - Porto Alegre, RS HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta-feira (16), no Beira-Rio.

MAIS INFORMAÇÕES

A partida entre Internacional x Brasil de Pelotas será realizada no Beira-Rio, pela sétima rodada do Gauchão 2022.

O Colorado chega para o confronto após a vitória sobre o Caxias por 1 a 0. Até o momento, soma duas vitórias, dois empates e uma derrota, aparecendo na terceira posição com 11 pontos.

Já o Brasil de Pelotas, em sexto lugar, com nove pontos, vem de uma vitória e um empate nos últimos dois jogos.

Em 47 partidas disputadas entre as equipes, o Colorado registra 24 vitórias, 18 empates e apenas cinco derrotas.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Internacional

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 1 x 1 Novo Hamburgo Gauchão 9 de fevereiro de 2022 Caxias 0 x 1 Internacional Gauchão 12 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São José x Internacional Gauchão 21 de fevereiro de 2022 20h (de Brasília) Internacional x Grêmio Gauchão 26 de fevereiro de 2022 19h (de Brasília)

Brasil-RS

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil de Pelotas 1 x 0 São José Gauchão 10 de fevereiro de 2022 Brasil de Pelotas 1 x 1 Novo Hamburgo Gauchão 13 de fevereiro de 2022

Próximas partidas