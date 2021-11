Internacional x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Internacional e Athletico-PR se enfrentam neste sábado (13), às 19h (de Brasília), no Beira-Rio, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida não terá transmissão ao vivo da TV. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Internacional x Athletico-PR DATA Sábado, 13 de novembro de 2021 LOCAL Beira-Rio - Porto Alegre, RS HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Ramon Abatti (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e Henrique Neu (SC)

Quarto árbitro: Francisco Soares (RS)

VAR: Rodrigo Dalonso (SC)

Auxiliar VAR: Thiaggo Americano (SC)

ONDE VAI PASSAR?

O jogo deste sábado não terá transmissão ao vivo na TV. Na Goal , o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após perder para o Juventude por 2 a 1, o Internacional volta a campo lutando por uma vaga no G-4.

Para o confronto, o técnico Diego Aguirre terá os retornos de Renzo Saravia e Patrick, que cumpriram suspensão na última rodada, mas Yuri Alberto, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora. Matheus Cadorini pode comandar o ataque.

Já Moisés, em fase final recuperação de lesão muscular na coxa esquerda, é aguardado. Caso não esteja apto, Paulo Victor seguirá na lateral esquerda.

Do outro lado, o Athletico-PR, com 41 pontos, chega embalado com duas vitórias consecutivas.

O Furacão terá o retorno de Léo Cittadini, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Ceará, enquanto Abner, suspenso, está fora.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Renzo Saravia, Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Paulo Victor (Moisés); Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Mauricio e Patrick; Matheus Cadorini.

Provável escalação do Athletico-PR: Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nicolás Hernández; Marcinho, Christian, Léo Cittadini e Pedrinho; Nikão, Renato Kayzer e Terans.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 1 x 0 Grêmio Brasileirão 6 de novembro de 2021 Juventude 2 x 1 Internacional Brasileirão 11 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cuiabá x Internacional Brasileirão 17 de novembro de 2021 19h (de Brasília) Internacional x Flamengo Brasileirão 20 de novembro de 2021 21h30 (de Brasília)

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 0 x 2 Athletico-PR Brasileirão 7 de novembro de 2021 Athletico-PR 2 x 1 Ceará Brasileirão 10 de novembro de 2021

Próximas partidas