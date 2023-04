Internacional x Red Bull Bragantino ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão sub-20

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (6), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro sub-20; veja como como acompanhar na internet

O Internacional recebe o RB Bragantino na tarde desta quinta-feira (5), a partir das 15h (de Brasília), no Estádio Morada dos Quero-queros, pela sexta rodada do Grupo A do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida terá transmissão ao vivo no canal do Internacional, no YouTube.

Na oitava posição, com seis pontos, o Internacional vem de derrota para o Botafogo por 1 a 0 na última rodada. Até aqui, o Colorado soma três empates, uma vitória e uma derrota, enquanto o RB Bragantino, na lanterna do Grupo A, sem nenhum ponto conquistado, soma cinco derrotas.

Prováveis escalações

Internacional sub-20: Kauan; Allan Aniz, Samuel, Felipe e Rangel; Lukayan, Matteo e Gustavo Prado; Wendel, Vinicius Souza e Jhonatan Kauan – Técnico: João Miguel.

RB Bragantino sub-20: Gustavo Reis; Óscar Benítez, Kevyn Monteiro, Diogo Rodrigues, Bandaró, Luciano, Alexandre Pena, Gabriel Amaral, Raí, Pedro Augusto e Marquinhos. Técnico: Artur Itiro.

Desfalques

Internacional

Sem desfalques confirmados.

RB Bragantino

Sem desfalques confirmados.

Quando é?