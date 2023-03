Brasileirão sub-20 2023: os artilheiros da edição

Veja quem são os líderes em gols marcados em mais uma edição do Campeonato Brasileiro sub-20

O Campeonato Brasileiro sub-20 começou! Depois de uma ótima temporada em 2022, o Brasileirão sub-20 volta com força total para mais uma edição. A competição tem 20 clubes participantes, divididos em dois grupos, com a final marcada para o dia 8 de setembro. No ano passado, o Palmeiras foi campeão batendo o Corinthians na final, fora de casa, por 1 a 0, com gol de Endrick.

O Brasileirão traz grandes emoções com as melhores equipes da modalidade. Esta edição da competição promete muitos gols e protagonismo para alguns dos jogadores mais promissores dos últimos anos.

Reunindo nomes como Ronald, Felipe Augusto e outros é difícil pensar em um torneio com poucos gols em 2023 e, por isso, a GOAL te ajuda na contagem, trazendo aqui os números dos principais goleadores da edição. Confira abaixo!

Artilharia - Brasileirão sub-20 2023

POS. JOGADORA CLUBE GOLS PARTIDAS 1 Ronald Grêmio 2 1 =1 Higor Corinthians 2 1 3 Walace Athletico 1 1 =3 Felipe Augusto Corinthians 1 1 =3 Renato América-MG 1 1 =3 João Neto Fluminense 1 1 =3 Andrey Goiás 1 1 =3 Cauan Fortaleza 1 1 =3 Marcos Atlético-GO 1 1 =3 Kawan Botafogo 1 1 =3 Italo Cruzeiro 1 1 =3 Lazaro Cruzeiro 1 1 =3 Cadu Atlético-MG 1 1 =3 Negueba Fortaleza 1 1 =3 Fernando Gabriel Ceará 1 1 =3 Patrick Verhon Bahia 1 1 =3 Gilwagner Botafogo 1 1 =3 Kayky Almeida Fluminense 1 1 =3 Luis Fernando Cruzeiro 1 1 =3 Keven Fernando Atlético-GO 1 1 =3 Pablo Ceará 1 1

*Atualizada em 6 de março de 2023, às 15h50 (de Brasília)

Brasileirão sub-20 2022: quem foi a artilheiro?

Reprodução

O grande goleador do Campeonato Brasileiro sub-20 de 2022 foi o atacante Arthur Sousa, do Corinthians. Mesmo com apenas 12 jogos disputados, o jogador corintiano marcou 8 vezes.

A vice artilharia ficou com Jhon Jhon, do Palmeiras, que fez 7 gols na competição.