Internacional procura goleiro com mais "bagagem" para 2023

Clube busca nome mais pesado para a posição desde o início do ano mesmo mantendo a confiança em Daniel

Na briga por uma vaga na Copa Libertadores 2023, o Internacional já começa a se programar de olho no planejamento para a próxima temporada. Uma das principais metas da diretoria Colorada é, segundo soube a GOAL, a contratação de um goleiro com mais bagagem.

Apesar da falha diante do Corinthians, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, Daniel, titular hoje da posição, é bem avaliado internamente e a busca por um nome de mais peso não tem nada a ver com uma possível insatisfação da alta cúpula do clube com o goleiro.

Desde do início do ano, inclusive, o Inter busca por um goleiro mais experiente. O clube, no entanto, esbarrou em nomes que não agradaram 100% ou na falta de orçamento. Com a possibilidade de uma vaga na Libertadores, o sentimento é de que ter um jogador na posição com mais lastro é fundamental.

Durante esta temporada, nomes como Diego Alves, do Flamengo, e Gatito Fernandez, do Botafogo, foram consultados, mas nada avançou. Eles seguem em pauta no clube, especialmente o goleiro paraguaio que é muito bem avaliado também pelo técnico Mano Menezes. Além de Daniel, o Internacional conta com Anthoni, de 20 anos, Emerson Júnior, de 22 e Keiller, de 25 anos.