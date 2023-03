Internacional x Esportivo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Gaúcho

Equipes entram em campo neste sábado (11), pela 11ª rodada do Gauchão; veja como acompanhar na TV

Internacional e Esportivo se enfrentam na tarde deste sábado (11), às 16h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Já classificado às semifinais do Gauchão, o Internacional aparece na segunda posição do estadual, com 19 pontos, nove a menos que o líder Grêmio. Para o confronto, Keiller, com fratura no dente, será substituído por John, enquanto Luiz Adriano entrará no lugar de Pedro Henrique, suspenso.

Do outro lado, o Esportivo, que vem de duas derrotas consecutivas, abre a zona de rebaixamento com seis pontos, um a menos que o São Luiz, que enfrentará o Aimoré no mesmo horário.

Em 58 jogos disputados entre as equipes, o Internacional registra 32 vitórias, contra apenas três do Esportivo, além de 23 empates. No último encontro, válido pelo Campeonato Gaúcho 2021, o Colorado goleou por 5 a 0.

Prováveis escalações

Internacional: John; Mário Fernandes, Rodrigo Moledo, Gabriel Mercado (Nico Hernández) e Renê; Matheus Dias, Johnny, Estêvão, Alan Patrick e Wanderson; Luiz Adriano. Técnico: Sidnei Lobo (auxiliar).

Esportivo: Copettti, João Gabriel, Cleyton e Jean Pablo; Márcio Lima, Bulhões (Hippolito), Fabrício Lusa, Vinícius Kiss e Roger Bastos; Richard e Flávio Torres (Xandy). Técnico: Carlos Moraes.

Desfalques

Esportivo

Sem desfalques confirmados.

Internacional

Com fratura no dentre, Keiller está fora, assim como Mano Menezes e Pedro Henrique suspensos.

Quando é?