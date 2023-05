Internacional x Ceará ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão sub-20

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (4), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro sub-20; veja como como acompanhar na internet

Internacional e Ceará se enfrentam na tarde desta quinta-feira (4), às 15h (de Brasília), no CT Morada dos Quero-queros, pela nona rodada do Grupo A do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida terá transmissão ao vivo no canal do Internacional, no YouTube.

Embalado com duas vitórias e dois empates nos últimos quatro jogos da temporada, o Internacional volta a atenção para a disputa do Brasileirão sub-20. Na última rodada, venceu o América-MG por 3 a 2 e entrou na zona de classificação às quartas de final. No momento, ocupa a terceira posição, com 13 pontos, e depende apenas de si para avançar.

Por outro lado, o Ceará, ocupando a nona posição com nove pontos, vem de vitória por 3 a 1 sobre o RB Bragantino, após ter sofrido três derrotas seguidas. O Vozão ainda tem possibilidades de avançar para a fase eliminatória, mas precisa vencer o Internacional e contar com uma combinação de resultados.

Prováveis escalações

Internacional sub-20: Kauan; Allan Aniz (Valentin), Samuel (Evertow), Felipe e Rangel; Lukayan, Matteo (Moretti), Tortello (Fellipe Resende), Gustavo Prado (Lucas Farias) e Adriel (Pedro); Vinícius Souza. Técnico: João Miguel.

Ceará sub-20: César; Yago Lincoln, Jonathan, Caique, Zé Neto, João, David, Fernando Gabriel, Juan, Ezequiel, Kadu. Técnico: Alison Henry.

Desfalques

Internacional

Sem desfalques confirmados.

Ceará

Não há desfalques confirmados.

Quando é?