Internacional x Ceará: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Em situações opostas na tabela, equipes se enfrentam nesta quarta-feira (26); veja como acompanhar na TV e na internet

Vivendo situações diferentes, Internacional e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 21h45 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Há 12 jogos sem perder, o Inter igualou a sua maior série invicta na era dos pontos corridos - a equipe alcançou a marca também em 2020, com Abel Braga. O Colorado garantiu ainda ao menos a vaga na fase preliminar da Copa Libertadores, e sabe que um triunfo, além de melhorar a sua marca no campeonato, o deixará mais perto de se classificar diretamente à fase de grupos da competição continental.

Para o duelo desta quarta, o time gaúcho, vice-líder com 61 pontos, conta com os retornos de Mano Menezes, Taison e Liziero, que cumpriram suspensão, enquanto Mauricio está recuperado de lesão e pode ser relacionado.

Do outro lado, o Ceará não vence há sete partidas e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, ocupando o 16º lugar, com 34 pontos. O Vozão está com o departamento médico cheio, e tem dúvida quanto às condições físicas de Mendoza, enquanto Richardson está suspenso.

Nos últimos 17 jogos entre as equipes, o Inter venceu seis vezes, o Ceará seis, além de cinco empates.

Prováveis escalações

Escalação do provável INTERNACIONAL: Keiller; Fabricio Bustos, Rodrigo Moledo, Vitão e Renê; Johnny e De Pena; Edenilson (Mauricio), Alan Patrick e Pedro Henrique; Alemão.

Escalação do provável CEARÁ: João Ricardo; Messias, Luiz Otávio, Gabriel Lacerda; Nino Paraíba, Fernando Sobral, Guilherme Castilho, Vina e Bruno Pacheco; Mendoza (Lima) e Jô.

Desfalques

Internacional

Gabriel e Mercado continuam no departamento médico.

Ceará

Richardson, suspenso, além de Richard, Lindoso, Matheus Peixoto, Lucas Ribeiro e Vazquez estão suspensos.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 26 de outubro de 2022

• Horário: 21h45 (de Brasília)

• Local: Beira-Rio, Porto Alegre - RS

• Arbitragem: Ramon Abatti Abel (árbitro), Eder Alexandre e Thiago Labbes (assistentes), Jonathan Pinheiro (quarto árbitro) e Daiane dos Santos (AVAR)