Internacional 3x0 Coritiba: principais lances do confronto pelo Brasileirão

Colorado domina paranaenses em casa, com atuação decisiva e gol de Taison

Após o tropeço contra o Botafogo na última rodada do Brasileirão, o Internacional voltou a vencer nesta sexta (24), ao bater o Coritiba por 3x0 em pleno Beira-Rio. O Triunfo levou o Colorado a 24 pontos, na terceira posição da tabela, abaixo apenas de Corinthians (25) e do líder Palmeiras (28).

O Coritiba até conseguiu equilibrar as ações ofensivas no início da partida, com uma tentativa perigosa de Igor Paixão, mas foi o Colorado que abriu o placar, com Taison, que empurrou para o gol após bonita jogada individual de Pedro Henrique.

O Inter ampliaria ainda no primeiro tempo, aos 41, quando Edenilson recebeu de Alemão e completou para o gol. Nessa altura o time gaúcho dominava completamente as ações ofensivas da partida, contra um Coritiba com dificuldade na saída de bola.

Mal o segundo tempo começou, e o Internacional já ampliou o placar. Taison arrancou e se chocou com os defensores, deixando a bola para Alemão finalizar com tranquilidade. 3x0 para o Colorado e festa da torcida.

Agora o Inter volta suas atenções para a Sul-Americana, onde tem pela frente os chilenos do Colo-Colo, nesta terça (28). A derrota deixa o Coxa em situação complicada, apenas uma posição e um ponto acima da zona da degola.

