Quais jogadores do Inter têm contrato acabando no final de 2021?

Sete jogadores tem vínculo terminando no término da temporada; veja a situação de cada um

Embora evite divulgar publicamente, a direção do Inter já tem definido o que vai fazer em relação aos sete jogadores do grupo principal que estão com o contrato acabando no final deste ano.

Dos sete jogadores, três são titulares do time treinado por Diego Aguirre: os laterais Sarávia e Moisés, e o volante Rodrigo Lindoso. Destes três, apenas Lindoso deverá permanecer para o próximo ano.

Os outros quatro jogadores são os atacantes Paolo Guerrero e Matheus Cadorini, o goleiro Marcelo Lomba e o zagueiro Lucas Ribeiro.

Confira a situação de cada atleta:

Renzo Saravia

Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional

Emprestado pelo Porto-POR, o lateral argentino é titular do time de Diego Aguirre, mas o seu contrato de empréstimo está acabando no final deste ano. Para permanecer no Beira-Rio, o Inter terá que pagar um valor aproximado de quatro milhões de euros, o que está fora de cogitação por parte dos dirigentes do Inter.

Moisés

Foto: Camila Souza/SC Internacional

O lateral pertence ao Bahia, mas o seu vínculo com o time baiano encerra no final deste ano, com isso o atleta ficará livre no mercado e já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. O Inter tem 15% do vínculo do lateral e, para adquirir os 15% que pertencem ao clube nordestino, terá que pagar mais três milhões de reais. O restante do vínculo econômico de Moisés pertence ao Corinthians e ao próprio jogador. A tendência é de que o lateral não fique em 2022.

Paolo Guerrero

Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional

No colorado desde 2019, o centroavante peruano é um dos maiores salários do elenco colorado. Hoje Guerrero é reserva no time colorado e na relação custo-benefício, a avaliação da direção é de que Guerrero se tornou um jogador muito caro para o Inter. No início deste ano, Guerrero forçou a sua saída do Inter, alegando que não vinha sendo aproveitado; a direção não aceitou liberá-lo e manteve o centroavante no grupo. Guerrero não terá seu contrato renovado.

Marcelo Lomba

Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional

Titular do Inter na temporada de 2020, perdeu a posição este ano para Daniel, que é formado nas categorias de base do Inter e vive uma grande fase. Para a direção, Marcelo Lomba é considerado um grande profissional, mas muito caro para ser reserva. Não vai permanecer no Inter no próximo ano.

Rodrigo Lindoso

Foto: Divulgação/Internacional

O volante esteve fora dos planos colorados no início deste ano, despertou interesse do Sport Recife, mas não aceitou trocar o Beira-Rio pela Ilha do Retiro. O Santos também tentou a sua contratação, mas Lindoso preferiu permanecer no Inter. Com a chegada do técnico Diego Aguirre, Rodrigo Lindoso virou titular absoluto do time colorado e uma das principais peças do técnico Diego Aguirre. Rodrigo Lindoso será procurado para renovar contrato.

Lucas Ribeiro

Foto: Ricardo Duarte/Internacional

O jovem zagueiro chegou ao Inter em 2020, vindo por empréstimo do Hoffenheim, da Alemanha. Teve oportunidades, mas não conseguiu se firmar. Já foi comunicado que não terá o seu contrato renovado.

Matheus Cadorini

Foto: Jota Finkler/Internacional

O centroavante pertence ao Oeste-SP e a direção colorada já indicou que vai exercer a compra junto ao clube paulista. Cadorini atua no time sub-20 e vem figurando em várias oportunidades no elenco principal.