Internacional encaminha venda de Praxedes para o Red Bull Bragantino

Negociação vai ajudar o clube gaúcho a amortizar dívida com empresário do jogador

O Internacional está negociando o meio campista Bruno Praxedes com o Red Bull Bragantino, o valor da negociação é de seis milhões de euros por 60% do vínculo econômico, com o colorado ficando com 10% em uma futura negociação. O Fluminense, clube de origem de Praxedes, também irá receber parte deste valor pelos seus 10%.

A negociação estava acontecendo a alguns dias e teve a finalização no início da noite desta quarta-feira. Na terça-feira, o empresário André Cury, representante do jogador, esteve em Porto Alegre para participar de um evento e aproveitou para alinhavar detalhes que faltavam do negócio.

Parte do valor que o Inter receberá será para amortizar uma dívida que o clube tem com André Cury, que é no valor de R$ 28 milhões. Segundo informações apuradas pela Goal a dívida entre Inter e André Cury será repactuada com novos parcelamentos.

O presidente colorado, Alessandro Barcellos, já admitiu publicamente que o Inter precisa vender R$ 90 milhões até o final deste ano para tentar fechar a temporada de 2021 com as contas equilibradas.

Além de Bruno Praxedes, outros jogadores também deverão ser negociados. O centroavante Yuri Alberto e o meia Maurício, que também pertencem ao empresário André Cury, despertam interesses de clubes do exterior e poderão, na próxima janela de transferência, deixar o colorado.