Inter de Milão x Porto ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas de final da Champions League

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (22), pelo jogo de ida das oitavas da UCL; veja como acompanhar na TV e na internet

Inter de Milão e Porto se enfrentam na tarde desta quarta-feira (22), no San Siro, às 17h (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo do Space, na TV fechada, e HBO Max, no streaming.

Embalada com quatro vitórias e um empate na temporada, a Internazionale volta as atenções para o mata-mata da Liga dos Campeões 2022/23. Na primeira fase, os italianos ficaram na vice-liderança do Grupo C com 10 pontos (três vitórias, um empate e duas derrotas).

Do outro lado, o Porto, com 10 vitórias consecutivas na temporada, terminou na liderança do Grupo B da Champions League, com 12 pontos. Em seis jogos, foram quatro vitórias e duas derrotas. Aproveitamento de 66%.

Em quatro jogos disputados entre as equipes, a Internazionale registra duas vitórias, contra uma do Porto, além de um empate. No último encontro, válido pela fase de grupos da Liga dos Campeões 2005/06, a Inter venceu por 2 a 1.

A campanha da Inter de Milão na Champions League 2022/23

Getty

Inter de Milão 0 x 2 Bayern de Munique - 7 de setembro de 2022

Viktoria Plzen 0 x 2 Inter de Milão - 13 de setembro de 2022

Inter de Milão 1 x 0 Barcelona - 4 de outubro de 2022

Barcelona 3 x 3 Inter de Milão - 12 de outubro de 2022

Inter de Milão 4 x 0 Viktoria Plzen - 26 de outubro de 2022

Bayern de Munique 2 x 0 Inter de Milão - 1 de novembro de 2022

A campanha do Porto na Champions League 2022/23

SKY

Atlético de Madrid 2 x 1 Porto - 7 de setembro de 2022

Porto 0 x 4 Brugge - 13 de setembro de 2022

Porto 2 x 0 Bayer Leverkusen - 4 de outubro de 2022

Bayer Leverkusen 0 x 3 Porto - 12 de outubro de 2022

Brugge 0 x 4 Porto - 26 de outubro de 2022

Porto 2 x 1 Atlético de Madrid - 1 de novembro de 2022

Prováveis escalações

Inter de Milão: Onana; Skriniar, Bastoni, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Brozovic, Dimarco; Lukaku, Martinez.

Porto: Costa; Mario, Pepe, Carmo, Sanusi; Franco, Eustaquio, Grujic, Pepe; Taremi, Namaso.

Desfalques

Inter de Milão

Joaquin Correa, com problema na coxa, segue fora.

Porto

Evanilson, Fabio Cardoso, Gabriel Veron e Francisco Meixedo estão no departamento médico.

Quando é?