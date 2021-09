Inter, Grêmio e as vacinas: dupla imuniza jogadores e funcionários com primeira dose

Os dois times gaúchos estão trabalhando para que todos tomem as vacinas contra Covid-19

As direções de Grêmio e Internacional estão trabalhando forte para imunizar os seus jogadores e membros da comissão técnica. Nesta semana o Inter imunizou, com a primeira dose da vacina contra Covid-19, os jogadores que ainda não haviam sido vacinados. Agora todos os frequentadores do CT do Parque Gigante estão com pelo menos uma dose da vacina contra o coronavírus.

O lote de 90 doses da vacina Coronavac foi enviado pela Conmebol e, como manda o protocolo, antes de chegar ao clube, as vacinas foram registradas e contabilizadas pela Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Porto Alegre.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Muitos jogadores e membros da comissão técnica já haviam sido vacinados com as duas doses na rede pública de saúde. As vacinas não utilizadas foram enviadas para a prefeitura de Porto Alegre, que vai redirecionar para os postos de vacinação da capital.

No Grêmio, todos os jogadores e frequentadores do CT Luiz Carvalho já foram vacinados com pelo menos uma dose. O Tricolor gaúcho preferiu não utilizar as vacinas oferecidas pela Conmebol. Todos se vacinaram na rede pública de saúde.

Vale lembrar que o Grêmio foi um dos clubes no Brasil que mais sofreu com o surto de Covid-19 entre os jogadores. Após a final do Campeonato Gaúcho, onde o tricolor conquistou o título, o vestiário do Grêmio foi invadido por torcedores e familiares de jogadores e dirigentes, que desrespeitaram os protocolos de saúde, o que culminou com vários atletas e membros da comissão técnica contaminados com o coronavirus.