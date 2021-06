Grêmio anuncia 22º caso de Covid-19 na temporada

Até nomes como Renato Portaluppi e David Braz, que já saíram do clube, constam na lista

O Grêmio confirmou, na tarde desta quinta-feira (10), mais um caso de Covid-19 no elenco: o atacante Elias Manoel testou positivo, está em isolamento e sendo acompanhado pelos médicos do clube.

Elias é o 22º caso de Covid-19 entre jogadores e comissão técnica do Tricolor durante a temporada de 2021.

Na lista, constam nomes como o do ex-treinador Renato Portaluppi e do zagueiro David Braz, hoje no Fluminense. Na comissão técnica atual, quase todos já foram contaminados pelo coronavírus. Confira a lista de quem já testou positivo para Covid-19 nesta temporada:

Goleiros: Gabriel Chapecó e Paulo Victor

Gabriel Chapecó e Paulo Victor Laterais: Rafinha, Vanderson, Victor Ferraz e Diogo Barbosa

Rafinha, Vanderson, Victor Ferraz e Diogo Barbosa Zagueiros: David Braz, Paulo Miranda, Rodrigues e Emanuel

David Braz, Paulo Miranda, Rodrigues e Emanuel Meio-campistas: Darlan e Pedro Lucas

Darlan e Pedro Lucas Atacantes: Ferreira, Diego Souza, Luis Fernando, Léo Chu e Elias

Ferreira, Diego Souza, Luis Fernando, Léo Chu e Elias Comissão técnica: Renato Portaluppi, Tiago Nunes, Reverson Pimentel (Preparador Físico), Mauri Lima (Treinador de Goleiros), Evandro Fornari (Auxiliar Técnico)

O atacante Diego Souza foi o único caso confirmado de reinfecção: o centroavante também testou positivo em maio de 2020.

Desde maio de 2020, quando ficou estabelecido o protocolo de saúde pela Federação Gaúcha de Futebol, CBF e Conmebol, o Grêmio já realizou 7.507 testes para Covid-19 no Departamento de Futebol Profissional.