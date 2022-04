Inter fez proposta por Diego Costa em fevereiro, mas jogador nem abriu conversa

O Internacional fez uma proposta de R$ 800 mil mensais por mês ao atacante Diego Costa, livre no mercado da bola desde a saída do Atlético-MG, em dezembro de 2021. A GOAL apurou que a oferta foi feita em fevereiro deste ano.

A proposta feita era 61,5% do que os mineiros pagavam ao jogador de 33 anos. Ele recebia cerca de R$ 1,3 milhão por mês na Cidade do Galo. O atacante não quis se transferir para o Beira-Rio por causa dos valores. A sua intenção era receber no mínimo o que era pago em sua passagem pela capital mineira.

Diego Costa foi aprovado por Alexander Medina à época. O técnico uruguaio acreditava que a sua contratação seria importante para o elenco.

O Colorado tem apenas Alemão e Wesley Moraes como centroavantes no elenco que será comandado por Mano Menezes — o treinador foi contratado esta semana e fará a sua estreia neste sábado (22), às 19h (de Brasília), no Maracanã.

Diego Costa não entra em campo desde 12 de dezembro do ano passado, data da partida de ida da final da Copa do Brasil. Na ocasião, o Atlético-MG venceu o Athletico-PR por 4 a 0 no Mineirão. Em sua passagem por Belo Horizonte, o centroavante fez 19 jogos, com cinco gols marcados e uma assistência.

Volta ao Atlético-MG?

A GOAL apurou com fontes ligadas ao estafe do jogador e à cúpula do Atlético-MG que não houve qualquer conversa para que ele voltasse à Cidade do Galo.

O assunto envolvendo um possível retorno do atleta de 33 anos ao clube mineiro foi ventilado nas últimas horas, mas está totalmente descartado. O atleta não cogita o retorno, e os mineiros não foram consultados, mas também não gostariam de tê-lo de volta.