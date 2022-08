Inter de Milão x Spezia: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Italiano

Partida acontece neste sábado (20), pela segunda rodada da Serie A Italiana; veja como acompanhar na internet

Com apenas um confronto disputado na Serie A TIM, o Campeonato Italiano, é difícil de dizer sobre as fases das equipes, mas conforme os últimos duelos, Inter de Milão x Spezia tem tudo para ser um grande embate. O jogo acontece neste sábado (20), às 15h45 (de Brasília), com transmissão do streaming Star+. Na GOAL, você acompanha ao jogo em tempo real.

Pelo lado dos donos da casa deste jogo, a Inter está na sexta posição, com dois gols marcados e um sofrido, já que o único duelo disputado pelo torneio, até o momento, foi um 2 a 1 sobre o Lecce jogando fora. Pelo lado do Spezia, a equipe conquistou uma vitória por 1 a 0 como mandante, vencendo o Empoli.

Lukaku é uma das grandes esperanças da equipe azul e preta, que recebeu o jogador novamente para ajudar a Lautaro no ataque italiano. No Spezia, para o próximo duelo, acaba não contando com um dos principais atacantes do elenco, Daniele Verde.

Prováveis escalações

Possível escalação do Inter de Milão: Handanovic; Skriniar, Stefan de Vrij e Dimarco; Darmian, Barella, Brozovic, Çalhanoglu e Gosens; Lautaro Martínez e Lukaku.

Possível escalação do Spezia: Dragowski; Caldara, Kiwior e Nikolaou; Gyasi, Agudelo, Bourabia, Bastoni e Reca; David Strelec e Nzola.

Desfalques da partida

Inter de Milão:

Mkhitaryan: lesionado

Spezia:

Daniele Verde: lesionado

Quando é?

JOGO Inter de Milão x Spezia DATA Sábado, 20 de agosto de 2022 LOCAL Giuseppe Meazza - Milão, Itália HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Inter de Milão

JOGO CAMPEONATO DATA Inter de Milão 2 x 4 Villarreal Amistoso 6 de agosto de 2022 Lecce 1 x 2 Inter de Milão Campeonato Italiano 13 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Inter de Milão x Spezia Campeonato Italiano 20 de agosto de 2022 15h45 (de Brasília) Lazio x Inter de Milão Campeonato Italiano 26 de agosto de 2022 15h45 (de Brasília)

Spezia

JOGO CAMPEONATO DATA Spezia 5 x 1 Como Coppa Italia 6 de agosto de 2022 Spezia 1 x 0 Empoli Campeonato Italiano 14 de agosto de 2022

Próximas partidas