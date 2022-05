Inter de Milão x Sampdoria: escalação, desfalques e mais do jogo da Serie A italiana 21/22

Pela última rodada do Campeonato Italiano, a Inter de Milão recebe a Sampdoria na tarde deste domingo (22), às 13h (de Brasília), no San Siro.

Ainda sonhando com o título, os Nerazzurri precisam vencer, além de torcer por um tropelo do Milan, enquanto a Sampdoria promete dificultar a vida do rival.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

A Inter de Milão tem praticamente todos os jogadores à dispoição para o jogo deste domingo. A única baixa nos Nerazzurri é Gagliardini, lesionado.

No ataque, Dzeko deve formar, mais uma vez, parceria com Lautaro Martínez.

Já a Sampdoria não terá Colley, suspenso, enquanto Sensi está machucado.

Desta forma, Yoshida ou Magnani brigam pela vaga na equipe titular.

Possível escalação do Inter de Milão: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Martinez, Dzeko.

Possível escalação do Sampdoria: Audero; Bereszynski, Ferrari, Yoshida, Augello; Vieira; Candreva, Thorsby, Rincon, Sabiri; Quagliarella.

DESFALQUES

INTER DE MILÃO:

SAMPDORIA:

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Inter de Milão e Sampdoria será transmitido ao vivo pelo Star+, na plataforma de streaming, neste domingo.