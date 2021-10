Inter de Milão x Juventus: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes duelam neste domingo (24), pela nona rodada da Serie A italiana; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Inter de Milão e Juventus entram em campo neste domingo (24), no San Siro, às 15h45 (de Brasília), em clássico que promete ser movimentado, válido pela nona rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo no Brasil apenas pelo Star+, serviço de streaming do grupo Disney. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Inter de Milão x Juventus DATA Domingo, 24 de outubro de 2021 LOCAL San Siro, Milão - ITA HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

Juve quer a vitória para tentar entrar no G-4 / Foto: Getty Images

O Star+, streaming do grupo Disney, fará a transmissão do jogo ao vivo no Brasil. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em casa, a Inter de Milão conta com o apoio de sua torcida para buscar a vitória e, assim, manter a sua posição na tabela, dentro do G-4.

Calhanoglu e Sensi estão recuperados e reforçam os Nerazzurri neste domingo, enquanto Lautaro Martinez e Dzeko formarão a dupla de ataque.

Do outro lado, a Juventus quer somar pontos para tentar entrar no G-4, após um mau início de campeonato.

A Velha Senhora terá os reforços de De Ligt e Dybala e Morata, recuperados, e também não possui suspensos ou machucados.

Provável escalação do Inter de Milão: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, Martinez.

Provável escalação do Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Morata, Chiesa.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTER DE MILÃO

JOGO CAMPEONATO DATA Inter de Milão 3 x 1 Sheriff Champions League 19 de outubro de 2021 Lazio 3 x 1 Inter de Milão Serie A italiana 16 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Empoli x Inter de Milão Serie A italiana 27 de outubro de 2021 15h45 (de Brasília) Inter de Milão x Udinese Serie A italiana 31 de outubro de 2021 8h30 (de Brasília)

JUVENTUS

JOGO CAMPEONATO DATA Zenit 0 x 1 Juventus Champions League 20 de outubro de 2021 Juventus 1 x 0 Roma Serie A italiana 17 de outubro de 2021

Próximas partidas