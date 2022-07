Inter busca segundo atacante, mas adota postura comedida no mercado

Clube busca um jogador que possa atuar como um segundo atacante, não necessariamente jogando pelos lados do gramado

O Internacional está à procura de um atacante no mercado da bola. O presidente Alessandro Barcellos gostaria de um jogador para a função de segundo atacante em 2022, mas ainda não definiu o nome ideal, como soube a GOAL.

A ideia da cúpula é gastar o mínimo possível em reforços nesta janela de transferências, sobretudo pela situação financeira do clube. Existe a possibilidade de chegada de um atleta para a função durante a janela de transferências, que tem início previsto para 18 de julho.

Mais artigos abaixo

O técnico Mano Menezes não tem feito cobrança por reforços por entender a realidade financeira do clube. A própria diretoria admite internamente que uma contratação neste momento depende de uma oportunidade de negócio. Não chegarão reforços que demandem gastos elevados.

O Internacional procura um atleta com característica ofensiva e que jogue na região central do gramado, mas sem atuar como um camisa 9. A ideia é ter um jogador que se pareça com dois nomes que estão no São Paulo, os atacantes Éder e Luciano.

Hoje, não há atletas com essa característica no plantel colorado. A comissão técnica tem oito pontas: Taison, Carlos de Pena, David, Pedro Henrique, Gustavo Maia, Peglow, Wanderson e Caio Vidal. Além disso, há três centroavantes: Wesley, Matheus Cadorini e Alemão.