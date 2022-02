Inter anuncia a contratação de Gabriel; Corinthians mantém parte dos direitos do volante

O Internacional anunciou oficialmente a contratação do volante Gabriel, 29 anos. O jogador foi contratado em definitivo junto ao Corinthians, que ficou com 20% dos direitos econômicos para uma futura venda.

Gabriel já está em Porto Alegre, onde assistiu no Estádio Beira-Rio o empate em 1 x 1 do colorado com o Novo Hamburgo.

A contratação do volante foi um pedido do treinador Alexander Medina, que desejava um volante com poder de marcação forte e de saída rápida na transição da defesa para o ataque.

O volante assinou contrato com o colorado até dezembro de 2023 e deve ficar à disposição do treinador já na próxima semana.

Quem também deve ser anunciado nos próximos dias é o volante Bruno Gomes, 20 anos, que vem do Vasco da Gama, em definitivo para o colorado, que também cedeu em definitivo o volante e zagueiro Zé Gabriel, para o time carioca.