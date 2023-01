Inter tem acordo verbal pela contratação de Guilherme Baralhas

Colorado contratará o volante de 24 anos em definitivo. Ele tem vínculo com o Atlético-GO até 30 de junho de 2024

O Internacional está otimista em acertar a contratação de Gabriel Baralhas, do Atlético-GO, no mercado da bola. Há um acordo verbal para que o volante de 24 anos chegue ao Beira-Rio em definitivo nesta janela de transferências, como soube a GOAL.

Os valores para a contratação do meio-campista não são revelados, mas a diretoria está otimista em relação ao acerto com o atleta na atual janela de transferências. O jogador já deu sinal positivo para atuar no clube em 2023.

Baralhas acredita que a mudança para o Colorado será um salto na carreira por dois motivos: ele terá aumento salarial e poderá jogar em um dos gigante do país. O atleta está animado com a transferência para o Beira-Rio.

Nos bastidores do Inter, há a ideia de que a contratação de Baralhas será em um negócio considerado barato, mas de um atleta que se tornará opção no elenco comandado por Mano Menezes.

Ele é tratado como uma opção mais viável que Gustavo Cuéllar, que tem salário anual de €3,6 milhões (R$ 20,18 milhões na cotação atual) no Al Hilal, da Arábia Saudita, e estava disposto a reduzir o valor para atuar no Brasil novamente — ele já defendeu o Flamengo no país. O negócio pelo colombiano não avançou, porque os sauditas querem segurá-lo por mais tempo no clube.

Baralhas chegou a receber outras propostas para deixar o Atlético-GO no mercado da bola, mas optou pela proposta do Internacional. O jogador tem contrato até 30 de junho de 2024 no Dragão, mas está perto de se tornar jogador do Colorado.