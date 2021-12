Insatisfeito com atual momento no Chelsea, Lukaku projeta volta à Inter no futuro

Romelu Lukaku, atacante do Chelsea, admitiu que não está feliz com sua atual situação no Chelsea, em uma entrevista exclusiva à Sky Sports, da Inglaterra.

O atacante está recuperando totalmente, depois de apenas cinco jogos na Premier League desde meados de outubro, devido a uma lesão e uma luta contra a Covid-19.

O jogador de 28 anos, que já marcou cinco gols em 13 jogos na Premier League, sente que o atual sistema de jogo de Thomas Tuchel, técnico da equipe, não é dos melhores. Ainda assim, o atacante belga se comprometeu a não desistir assim.

"Fisicamente estou bem, melhor do que antes. Depois de dois anos na Itália, trabalhando com preparadores e nutricionistas, estou fisicamente ótimo. Mas não estou feliz com minha situação no Chelsea. Tuchel escolheu jogar em outro sistema."

"Não vou desistir, tenho que continuar trabalhando e ser profissional. Não estou feliz com a situação que vivo, mas não posso desistir assim."

Lukaku voltou ao Stamford Bridge depois de uma passagem de sucesso pela Inter de Milão, saindo meses depois de ter garantido o título da Serie A italiana depois de 11 anos.

O atacante belga lamentou a forma como a transferência foi conduzida, uma vez que a sua saída irritou os torcedores. Ainda assim, o atacante disse que está aberto a uma possível volta ao time italiano.

“Penso que tudo aconteceu da forma que não deveria ter sido. Como eu deixei a Inter, como falei com os torcedores. Isso me incomoda, mas não era a hora certa de falar disso."

"Agora é a hora certa para dividir meus sentimentos. Sempre disse que tenho a Inter no meu coração. Sei que vou voltar à Inter, realmente espero isso. Sou apaixonado pela Itália. Peço desculpas aos torcedores pela maneira que saí do clube."

"Deveria ter sido diferente, devia ter falado com vocês, porque o que vocês fizeram por mim, por minha família, minha mãe, meu filho, são coisas que vão continuar comigo pelo resto da vida."

"Eu realmente espero do fundo do meu coração voltar à Inter não no final da minha carreira, mas quando eu ainda estiver no topo, para ganharmos mais juntos. Quero me desculpar com o torcedor da Inter. O que fizeram por mim ficará para sempre", concluiu o atacante.

Agora, o Chelsea, de Lukaku, volta a entrar em campo no próximo domingo (2), contra o Liverpool, valendo a vice-liderança da Premier League.