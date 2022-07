Inglaterra x Noruega: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Eurocopa feminina 2022

Partida acontece nesta segunda-feira (11), pela segunda rodada da Euro feminina; veja como acompanhar na TV e na internet

Inglaterra e Noruega entram em campo na tarde desta segunda-feira (11), no Falmer Stadium, a partir das 16h (de Brasília), pela segunda rodada do grupo A da Eurocopa feminina. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, na plataforma de streaming.

Após vencerem na primeira rodada, as equipes entram em campo lutando pela liderança do grupo A.

Tanto Inglaterra como a Noruega não têm problemas no elenco para o duelo desta segunda-feira.

Prováveis escalações

Possível escalação da Inglaterra: Mary Earps, Lucy Bronze, Millie Bright, Leah Williamson, Rachel Daly, Georgia Stanway, Keira Walsh, Beth Mead, Fran Kirby, Lauren Hemp, Ellen White.

Possível escalação da Noruega: Guro Pettersen, Anja Sonstevold, Maren Mjelde, Maria Thorisdottir, Julie Blakstad, Frida Maanum, Ingrid Syrstad Engen, Amalie Eikeland, Caroline Graham Hansen, Guro Reiten, Ada Hegerberg.

Desfalques da partida

Inglaterra:

sem desfalques confirmados.

Noruega:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Inglaterra x Noruega DATA Segunda-feira, 6 de julho de 2022 LOCAL Falmer Stadium, Brighton - ING HORÁRIO 16h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Inglaterra

JOGO CAMPEONATO DATA Inglaterra 1 x 0 Áustria Eurocopa feminina 6 de julho de 2022 Suíça 0 x 1 Inglaterra Amistoso 30 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Irlanda do Norte x Inglaterra Eurocopa feminina 15 de julho de 2022 16h (de Brasília) Áustria x Inglaterra Eliminatórias europeias 3 de setembro de 2022 A confirmar

Noruega

JOGO CAMPEONATO DATA Noruega 4 x 1 Irlanda do Norte Eurocopa feminina 7 de julho de 2022 Dinamarca 1 x 2 Noruega Amistoso 29 de junho de 2022

Próximas partidas