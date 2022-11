Inglaterra x Irã: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa do Mundo

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (21), pela primeira rodada do grupo B; veja como acompanhar na TV e na internet

Chegou a hora de Inglaterra e Irã estrearem na Copa do Mundo de 2022! As equipes se enfrentam na manhã desta segunda-feira (21), no Khalifa Stadium, a partir das 10h (de Brasília), pela primeira na rodada do Grupo B do Mundial. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, do Fifa+, e da GloboPlay, no streaming. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

Na TV Globo, o jogo será narrado por Gustavo Villani, enquanto no SporTV, Everaldo Marques comanda a narração, com comentários de Tamires, Hernanes e Maurício Noriega.

Após "bater na trave" nas principais competições recentes (quarto lugar no Mundial de 2018 e vice-campeã da Eurocopa 2020), a Inglaterra, apesar de não ser considerada por muitos especialistas como uma das principais favoritas ao título, quer, finalmente, levar o "futebol para casa", como diz a letra ecoada pela sua apaixonada torcida, "Football's coming home!".

Para este primeiro jogo, o técnico Gareth Southgate não deve contar com o lateral Kyle Walker, que segue se recuperando de uma cirurgia na virilha, enquanto James Maddison é dúvida devido à problema muscular. Assim, fica a dúvida se o comandante inglês irá escalar a equipe com Kieran Trippier na lateral, ou se vai improvisar um zagueiro na posição.

Do outro lado, o Irã quer fazer história e avançar pela primeira vez à fase eliminatória, sabendo que, para isso, não pode desperdiçar pontos. O time treinado por Carlos Queiroz perdeu Omid Ebrahimi, com lesão na virilha, mas Sardar Azmoun se recuperou de uma lesão na panturrilha e está confirmado entre os relacionados.

Além disso, o comandante português terá o artilheiro Taremi no campo de ataque, enquanto o capitão Ehsan Hajsafi se prepara para fazer a sua 122ª partida pela seleção, em pleno Mundial.

Escalações

Escalação do provável do Inglaterra: Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Bellingham; Sterling, Mount, Foden; Kane.

Escalação do provável do Irã: Beiranvand; Moharrami, Pouraliganji, Hosseini, Mohammedi; Nourollahi, Ezatolahi, Hajsafi; Jahanbakhsh, Taremi, Amiri.

Desfalques

Inglaterra

Kyle Walker se recupera de problema na virilha e não deve ir a campo.

Irã

Omid Ebrahimi, com lesão na virilha, desfalca os iranianos.

INGLATERRA E IRÃ: PARTICIPAÇÕES EM COPAS

A Inglaterra disputa a sua 16ª Copa do Mundo, tendo vencido a edição de 1966. Os ingleses tiveram suas piores participações em 1950, 1958 e 2014, quando foram eliminados ainda na fase de grupos.

Do outro lado, o Equador vai para a sua sexta Copa do Mundo. Anteriormente, participou das edições de 1978, 1998, 2006, 2014 e 2018 foi eliminado em todas as ocasiões na primeira fase.

Quando é?

• Data: segunda-feira, 21 de novembro de 2022

• Horário: 10h (de Brasília)

• Local: estádio Internacional Khalifa, Doha - Qatar

• Arbitragem: Raphael Claus - BRA (árbitro), Rodrigo Figueiredo - BRA e Danilo Simon - BRA (assistentes) e Kevin Ortega - PER (quarto árbitro)