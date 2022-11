"Football's coming home!", entenda o hit da seleção que é sucesso na Inglaterra

Música que foi criada em 1996 voltou a ser ecoada na Copa de 2018 e já se tornou marca dessa geração

"Football's coming home!". O cântico da torcida, que voltou com força na Copa do Mundo de 2018, continuou na Eurocopa 2020 e deve embalar o English Team no Mundial do Qatar já se tornou a trilha sonora da equipe de Gareth Southgate. Entenda um pouco da história:

Em 1996, a Inglaterra sediou a Eurocopa e o slogan da competição foi: "Football is coming home" ("O futebol vem para casa"), fazendo menção de que o esporte foi criado no país.

A banda britânica The Lightning Seeds, então, em parceria com comediantes, lançou a música nomeada "Three Lions", homenageando o escudo inglês, e que logo virou sucesso e se tornou um tipo de hino para os fãs de futebol no país. Desde então, a letra foi sendo alterada devido aos fracassos da seleção nos principais torneios.

Porém, com a boa campanha e o vice-campeonato na Euro 2020, a torcida voltou a entoar a canção a plenos pulmões.

Curiosamente, o clipe da versão mais recente começa com o pênalti perdido por Gareth Southgate, na Eurocopa de 1996. Agora, como técnico do English Team, ele tem a chance de ressurgir como herói... quem sabe numa próxima versão?

Na Copa do Mundo de 2018, a Inglaterra também empolgou sua torcida ao avançar para a fase de mata-mata, fazendo com que a canção fosse entoada nos estádios da Rússia. No entanto, apesar de ter alcançado a semifinal da competição, a seleção acabou adicionando mais um fracasso na lista.

Para a Copa do Mundo do Qatar, o selecionado inglês não chega na sua melhor fase, mas tentará, no mínimo, repetir a posição conquistada no Mundial anterior, quando ficou com o 4º lugar, perdendo para a Bélgica na disputa pela terceira posição.