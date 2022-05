Infantino: FIFA vai seguir como "o melhor game de futebol" mesmo sem a EA Sports

O clima entre a FIFA e a EA Sports, desde o rompimento da parceria, é de guerra verbal. No mesmo dia em que a empresa anunciou a criação de um novo jogo, sem a marca FIFA, a entidade, através de seu presidente, mandou uma alfinetada garantindo que sempre terá o melhor produto do mercado.

Após 30 anos de parceria, a EA Sports terá o FIFA 23 como último produto ligado a entidade, que já está em busca de novos parceiros para futuras produções do game. Enquanto isso, a produtora já anunciou seu novo produto, agora com o nome EA Sports FC.

No mesmo dia do anúncio, a FIFA emitiu um comunicado garantindo que o melhor produto do mercado será sempre o que estiver ligado à entidade.

Mais artigos abaixo

"Posso assegurar que o único jogo real e autêntico que tiver o nome da Fifa será o melhor disponível para os gamers e fãs do futebol. O nome FIFA é o único título original e global. FIFA 23, FIFA 24, FIFA 25 e assim por diante: a constante é o nome FIFA. Será assim para sempre, permanecendo o melhor", disse Gianni Infantino, presidente da FIFA.

Por enquanto, ainda na busca por um novo parceiro, a FIFA anunciou apenas a produção de jogos não simuladores, com conteúdos relacionados a Copa do Mundo de 2022, além de projetos envolvendo a Copa do Mundo Feminina de 2023. Um grande game de simulação segue nos planos da entidade, que pretende lançá-lo em 2024, com uma nova publisher.

O rompimento na parceira entre a FIFA e a EA Sports - que terminaria em dezembro de 2022, mas foi esticada para o lançamento do FIFA 23 -, se deu, segundo o jornal The New York Times, por questões financeiras. A publicação informou que a entidade teria pedido 1 bilhão de dólares por um contrato de quatro anos com a publisher, que pagava 100 milhões por ano no antigo vínculo. Segundo o Uol, a empresa, que também oferece conteúdos de outras ligas licenciadas, como Champions League (Liga dos Campeões), Taça Libertadores, Premier League (Campeonato Inglês), LaLiga (Campeonato Espanhol), Bundesliga (Campeonato Alemão), etc, acredita que, então, pode economizar o valor antes pago à FIFA.