FIFA deixa de existir e game passa a se chamar EA Sports FC em 2023

Depois de quase 30 anos de seu primeiro lançamento, a franquia de jogos FIFA, da EA Sports, está com seus dias contados.

Em um anúncio oficial em suas redes sociais e site oficial, a empresa confirmou os rumores de que o game mudaria de nome. A partir de julho de 2023, daqui pouco mais de um ano, a série passará a se chamar EA Sports FC, por conta do fim do contrato entre a desenvolvedora de jogos e a entidade máxima do futebol mundial.

Na publicação assinada por Cam Webber, vice-presidente da empresa, a permanências das mais de 700 equipes, 17 mil jogadores e diversos contratos de exclusividade são confirmados, o que significa que a mudança não deve afetar a qualidade e licenças dos times e ligas.

Modos como Ultimate Team, Volta e Pro Clubs também têm seus retornos confirmados, acompanhados por uma série de novidades. De acordo com a EA, o próximo título, que ainda deve chegar ao mercado com o nome de FIFA 23, será o “mais expansivo” e o melhor da história da franquia, iniciada em 1993.

O comunicado promete mais novidades sobre a transição em 2023, mas já repercute entre jogadores e parceiros. A Nike, fornecedora americana de material esportivo, foi anunciada como parceira forte, e já liberou um teaser em suas redes.

No vídeo de pouco mais de 30 segundos publicado pela EA é possível ver um rápido slide de fotos, que mostra clubes parceiros como o PSG, Real Madrid e Ajax, além de nomes como Kylian Mbappé, David Beckham e Zinedine Zidane.

Um detalhe importante que pode ter passado despercebido foi uma foto da equipe feminina do Lyon. Vale lembrar que os games dos últimos anos contam com seleções femininas, mas a inclusão de clubes é um pedido antigo, que pode chegar ao próximo lançamento.