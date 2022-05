Independiente Petrolero x Palmeiras: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa Libertadores 2022

Em Sucre, o Independiente Petrolero recebe o Palmeiras na noite desta terça-feira (3), às 21h30 (de Brasília), pela quarta rodada do grupo A da Copa Libertadores.

De um lado, o time boliviano luta para seguir com chances de ao menos se classificar para a Copa Sul-Americana, enquanto o Verdão quer manter a campanha 100%.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Último colocado do grupo e também do boliviano, o Independiente Petrolero sabe que precisa vencer o forte rival para seguir com chances de, ao menos, se classificar para a Copa Sul-Americana.

A baixa do time mandante é Aviles, suspenso.

Do outro lado, o Palmeiras, mais uma vez, deve ir com uma equipe mista a campo, dando sequência ao rodízio do elenco, de forma a evitar o desgaste.

Luan e Jailson, lesionados, são os desfalques certos do Verdão.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Independiente Petrolero: Arancibia; Velazquez, Silva e Chiati; Ali, Bejarano, Martinez, Campos e Gimenez; Correa e Cristaldo.

Possível escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e Rony.

DESFALQUES

INDEPENDIENTE PETROLERO:

Aviles: suspenso.

PALMEIRAS:

Luan e Jailson: lesionados.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Independiente Petrolero e Palmeiras será transmitido ao vivo pelo SBT (para todo o Brasil, menos ES e MG), na TV aberta, e da Conmebol TV, na TV fechada, nesta terça-feira.