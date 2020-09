IMC assina acordo para a compra da Goal

A venda permite que o maior portal de futebol do mundo melhore ainda mais sua cobertura do esporte, além de criar novas oportunidades digitais

A Integrated Media Company (IMC) assinou um acordo com o DAZN Group para adquirir uma parcela majoritária da Goal, o maior site de futebol do mundo.

A Goal terá agora a possibilidade de enriquecer sua cobertura do esporte mais popular do planela e, além disso, criar novas oportunidades digitais que melhorem a experiência do torcedor, proposição para patrocinadores e a popularidade geral do futebol, especialmente em mercados em crescimento.

"Existem quatro bilhões de torcedores de futebol no mundo. Sua paixão transcende as fronteiras e limites, embora a mídia que os serve não o faça", afirma Ori Winitzer, diretor administrativo da IMC.

"A Goal tem sido naturalmente uma plataforma global para o fã de futebol, com uma forte tradição jornalística e uma marca que é sinônimo com o esporte. Estamos vendo uma grande oportunidade para expandir o alcance e o engajamento da plataforma com novos verticais de conteúdo, produtos e experiências."

"Estamos empolgados em fechar essa parceria com o DAZN para servir a todos os envolvidos no mundo do futebol."

O DAZN Grupo irá manter uma parcela minoritária significativa, além de manter uma cadeira na direção da nova iniciativa.

Em um comentário sobre a venda, James Rushton, CEO interino do DAZN Group, disse: "Estamos empolgados pela parceria com a IMC, agora que entramos em nosso próximo capítulo de crescimento.

"Como tivemos a chance de ver com a exclusiva de Lionel Messi à Goal, nossos portais de futebol estão entre os melhores destinos de futebol no planeta. Com o investimento da IMC, podemos agora atingir novos patamares, enquanto permitimos ao DAZN que foque suas energias e recursos para fortalecer nossa plataforma de esportes."

A Goal teve um total de 150 milhões de usuários únicos em agosto de 2020, e oferece notícias, resultados em tempo real, vídeos e conteúdo editorial em 19 idiomas.

Vamos continuar buscando a expansão em largura e profundidade com o aporte de novo capital, uma abordagem nativa do meio digital, combinando alcance global e presença local, para continuar a satisfazer as necessidades de todos os torcedores do futebol.

A novidade também oferece uma oportunidade autêntica para que marcas se conectem através da mensagem certa, na hora certa, e no lugar certo.