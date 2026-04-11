Imagem de Mbappé causa indignação no Real Madrid

O confronto entre Real Madrid e Girona, válido pela 31ª rodada da La Liga, disputado no Estádio Santiago Bernabéu, gerou grande polêmica arbitral nos minutos finais, depois que o time merengue reclamou de um pênalti não marcado após a queda de seu craque francês, Kylian Mbappé, dentro da área.

Mbappé sofreu um contato com o zagueiro brasileiro Vitor Reis, caindo no gramado aos 87 minutos, mas o árbitro Alberola Rojas ordenou que o jogo continuasse sem marcar qualquer falta. O árbitro assistente de vídeo (VAR) também não interveio para revisar a jogada, apesar das veementes reclamações dos jogadores do Real Madrid e de sua torcida.

O jornal “Marca” relatou que nos bastidores do Real Madrid reinou um clima de surpresa e descontentamento, já que os dirigentes não compreenderam como um pênalti claro não foi marcado, e o árbitro nem mesmo foi alertado pela tecnologia de vídeo para rever a jogada controversa.

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As reações dentro do clube foram rápidas e contundentes. Álvaro Arbeloa declarou durante a coletiva de imprensa após a partida, que terminou empatada e praticamente tirou o time da disputa pelo título, dizendo: “Isso é pênalti aqui e na Lua.” O canal oficial do clube também comentou em tom irritado, considerando que o ocorrido representa uma continuação das polêmicas decisões arbitrais.

Por sua vez, o técnico do Real Madrid expressou seu descontentamento com a repetição de tais decisões, afirmando que o que aconteceu não passa de mais um episódio em uma série de incidentes arbitrais polêmicos. Ele disse: “Isso se repete semana após semana. Ninguém entende quando o VAR intervém; ele intervém quando quer e ignora as jogadas quando não lhe convém. Para mim, foi uma falta clara.”

Arbeloa acrescentou que a equipe sofreu com decisões semelhantes em partidas anteriores, citando o confronto contra o Real Mallorca, onde a partida também teve uma jogada polêmica, além de outras decisões que causaram espanto, como a anulação de um cartão vermelho na partida entre Barcelona e Atlético de Madrid.

Nesse contexto, o Real Madrid continua seus esforços para promover uma reforma abrangente do sistema de arbitragem na Espanha, já que os dirigentes do clube consideram que as mudanças recentes, incluindo a nomeação de Fran Soto como presidente da Comissão Técnica de Árbitros, não passam de medidas superficiais que não tratam das raízes do problema.

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O “Marca” confirmou que os jogadores da equipe estão cientes da importância de apresentar um desempenho melhor em jogos como esses, mas, ao mesmo tempo, sentem que as decisões arbitrais muitas vezes são contra eles, um sentimento que se tornou comum nos corredores de Valdebebas, especialmente no que diz respeito às competições nacionais. Em contrapartida, a equipe não adota a mesma visão em relação à arbitragem na Liga dos Campeões, onde os erros são considerados possíveis, mas não interpretados como parcialidade.

Com as chances de conquistar o título da La Liga cada vez menores, os jogadores do Real Madrid já começaram a concentrar-se no confronto que se aproxima em Munique, já que ainda há esperança de alcançar uma grande conquista europeia. A equipe espera reverter o resultado após a derrota no jogo de ida em casa, embora seu histórico nunca tenha registrado uma recuperação bem-sucedida em uma competição europeia após perder a partida de ida em seu próprio estádio.

Embora o final da partida contra o Girona não tenha dado à equipe o impulso moral esperado antes da viagem à Alemanha, os jogadores se agarram à ideia de que o sistema de arbitragem nas competições europeias difere muito do das competições espanholas, o que lhes dá um certo otimismo antes do confronto decisivo.