Hulk fala em ofertas, mas recebeu consultas de mercados periféricos para deixar Atlético-MG

Atacante de 35 anos tem contrato até 31 de dezembro de 2024 na Cidade do Galo, com cláusula para renovar por mais um ano

Hulk concedeu entrevista à Rádio Itatiaia e falou sobre propostas que tem recebido para deixar o Atlético-MG. O atacante de 35 anos reforça que deseja seguir na Cidade do Galo, mas a GOAL apurou que até o momento foram feitas consultas ao jogador, todas de mercados periféricos, como Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos.

O veterano falou sobre as ofertas que teria recebido: "Estou feliz aqui, claro que teve proposta para sair no início do ano, agora está tendo também, mas estou focado 100% aqui, estou feliz aqui, espero ganhar muitos títulos aqui também", disse o atacante, que ainda acrescentou: "Se quiser me chamar amanhã, me dá mais três, quatro anos de contato, eu renovo", concluiu.

Hulk tem recebido sondagens de mercados periféricos para deixar a Cidade do Galo, mas até o momento nem uma das consultas sequer se tornou proposta oficial. O Atlético-MG, inclusive, não foi comunicado sobre ofertas, conforme soube a reportagem.

O contrato de Hulk com o Atlético-MG, que estabelece salários de cerca de R$ 1,5 milhão por mês, se encerra em 31 de dezembro de 2024. Há uma cláusula que permite a renovação automática do atleta com o clube.