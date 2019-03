"Homens e mulheres não são iguais", diz ex-Juventus antes de congresso "pró-família"

Nicola Legrottaglie vê mulheres ansiosas para desempenhar papel "para que foram criadas"

Nicola Legrottaglie, ex-defensor de e , voltou a falar a respeito de suas ideias sobre religião e família.

O ex-jogador participará do Congresso Mundial pró-família que será realizado em Verona e, em entrevista ao Open, explicou sua posição sobre o papel das mulheres na sociedade.

"Deus não discrimina as mulheres, mas pode haver papeis diferentes. A mulheres têm sido maravilhosamente criadas, mas não são iguais aos homens, têm emoções e sentimentos diferentes, habilidades diferentes parafazer as coisas. Hoje, se dissermos que a mulher tem um papel diferente, é ser acusado de sexismo".

Então, Legrottaglie esclareceu ainda mais o seu pensamento: "No momento em que o homem volta a assumir a responsabilidade, a mulher fica ansiosa para fazer o que foi criada. Deus ama tanto a mulher que ela não faz o que para ela pode ser mais cansativa. É óbvio que a mulher está mais inclinada a cuidar dos filhos, está na sua natureza. Se ela queria ter uma carreira, ela poderia fazer as duas coisas. Mas devemos perguntar-lhe se a sua carreira é realmente o que ela quer".

Por fim, o ex-zagueiro reiterou o espírito com que participará do congresso em Verona em conjunto, entre outros, com asssociações antiaborto e anti-LGBT.

"Acredito que a família é o fulcro da sociedade: se funciona, então a sociedade também funciona. É muito importante falar sobre família, sobre como ela deve ser estruturada. Acredito em uma ordem e não na anarquia. "Julgando os outros. Por que eu deveria ter medo de dizer que para mim a família é um homem e uma mulher? Porque toda vez que digo o que acredito preciso ter cuidado para não ofender aqueles que pensam que a família deve ser homem e homem"