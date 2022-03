Holanda x Dinamarca: onde assistir ao vivo, horário e informações do amistoso

Holanda e Dinamarca se enfrentam neste sábado (26), na Amsterdam Arena, a partir das 16h45 (de Brasília), em amistoso preparatório para a Copa do Mundo. A partida terá transmissão ao vivo do TNT Sports, na TV fechada, e do Estádio TNT Sports, na internet.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Holanda x Dinamarca DATA Sábado, 26 de março de 2022 LOCAL Amsterdam Arena, Amsterdã - HOL HORÁRIO 16h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O TNT Sports, na TV fechada, e o Estádio TNT Sports, na internet, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado (26), em Amsterdã.

MAIS INFORMAÇÕES

O amistoso deste sábado, em Amsterdã, marca o encontro de duas equipes que já estão classificadas para a Copa do Mundo do Catar 2022.

De um lado, a Holanda foi a primeira colocada do grupo G das Eliminatórias, com 23 pontos. A Laranja Mecânica venceu sete jogos, empatou dois e perdeu um.

Já a Dinamarca ficou na liderança do grupo F, com 27 pontos marcados. Os dinamarqueses venceram nove jogos e perderam um.

No confronto direto entre as seleções, a Holanda ganhou sete vezes, a Dinamarca seis, além de sete empates.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Holanda

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Holanda 2 x 1 Noruega Eliminatórias 16 de novembro de 2021 Montenegro 2 x 2 Holanda Eliminatórias 13 de novembro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Holanda x Alemanha Amistoso 29 de março de 2022 15h45 (de Brasília) A definir A definir A definir A definir

Dinamarca

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Escócia 2 x 0 Dinamarca Eliminatórias 15 de novembro de 2021 Dinamarca 3 x 1 Ilhas Faroé Eliminatórias 12 de novembro de 2021

Próximas partidas