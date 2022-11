A seleção da Holanda já ganhou Copa do Mundo? Quantos títulos ela tem?

A famosa Laranja Mecânica escreveu sua história com protagonismo ao longo de vários Mundiais

A seleção holandesa tem um status muito raro quando o assunto é Copa do Mundo: possuem um histórico tão marcante, tantos craques inesquecíveis do passado, do presente e talvez até do futuro (como no caso do jovem Conor Gakpo, destaque nos gramados do Qatar em 2022), que volta e meia entram na competição com certo favoritismo ao título... mas nunca conseguiram levantar um Mundial.

Seja com a seleção principal ou em torneios de base, a Holanda jamais sentiu o sabor de ser campeã do mundo. Mas já chegaram muito perto, contabilizando três vice-campeonatos na Copa – a maior quantidade para um time que jamais conquistou o torneio. Do esquadrão de Johan Cruyff, até o auge de Wesley Sneijder e Arjen Robben, a icônica camisa laranja protagonizou momentos marcantes. Mas ainda falta ser campeã, missão que o time treinado por Louis van Gaal ainda busca no Qatar.

As melhores campanha da Holanda em Copas do Mundo, considerando apenas o futebol profissional, aconteceram em 1974, 1978 e 2010. Nas três ocasiões a Laranja Mecânica ficou com o vice-campeonato.

Em 1974, o time que tinha em campo Johan Cruyff, um dos maiores craques de todos os tempos, encantou o mundo e impressionou pelo futebol jogado sem posições fixas de seus jogadores – algo muito à frente de seu tempo. Sob o conceito do chamado Futebol Total, que na esfera de clubes influenciou principalmente Ajax e Barcelona, os holandeses chegaram até a grande decisão, mas foram derrotados por 2 a 1 pela Alemanha.

Cruyff optou por não jogar a Copa do Mundo de 1978, na Argentina, mas mesmo sem o grande craque os holandeses conseguiram manter a força e chegar em mais uma decisão. No entanto, os donos da casa levaram a melhor, vencendo por 3 a 1 na prorrogação.

O vice-campeonato mais recente dos holandeses veio em 2010, com derrota, também na prorrogação, por 1 a 0 frente a Espanha. A Holanda também fez outras boas campanhas, chegando em semifinais em 1998 e 2014.

Sem títulos de Copa do Mundo, a seleção holandesa conquistou apenas um troféu de primeira grandeza ao longo de sua história: a Eurocopa de 1988.