Quem é Cody Gakpo, autor do primeiro gol da Holanda na Copa do Mundo de 2022?

Atacante do PSV é a principal esperança e promessa da seleção holandesa no Qatar

Antes da estreia da Holanda na Copa do Mundo de 2022, os holofotes estavam voltados para Cody Gakpo, jovem atacante de apenas 23 anos e principal esperança da equipe. E a atenção foi justificada logo na primeira rodada. Após a bola rolar, o atual jogador do PSV foi o autor do primeiro gol da seleção holandesa na vitória sobre Senegal por 2 a 0 nesta segunda-feira (21).

Mas quem é Cody Gakpo?

Atual artilheiro do Campeonato Holandês, com nove gols, e líder em assistências, com 12, Gakpo recebeu elogios de Robin van Persie, destaque da Holanda nas Copas de 2010 e 2014.

"Ele sempre encontra uma maneira de ser decisivo nos jogos. Em termos de assistência ou gol, ele é sempre perigoso. Cody pode jogar como número 10, nas pontas, ou como um falso atacante" afirmou em entrevista ao canal BT Sport.

Nascido em Eindhoven, Gakpo nasceu no dia 7 de maio de 1999, filho de mãe holandesa e pai togolês. Aos oito anos de idade, entrou nas categorias de base do PSV.

"O esporte desempenha um papel crucial na família. Meu pai e minha mãe se conheceram quando meu pai jogava futebol no Togo. Eu sempre usei camisas de países famosos do futebol, como Brasil, Argentina, Holanda, Alemanha, Espanha e algumas seleções africanas. Togo, claro", apontou.

Pela seleção principal, o jovem foi convocado pela primeira vez em 2021, e em cinco jogos na Liga das Nações, marcou dois gols e uma assistência. Eleito o melhor jogador da temporada holandesa na última temporada, o jovem virou alvo de grandes clubes europeus. Na primeiro janela do ano, o Manchester United tentou a sua contratação, mas o negócio não foi fechado. Agora, após o Mundial, será difícil o PSV segurar a sua jovem promessa, que está provando ser cada vez mais real.