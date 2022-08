Hertha Berlin x Borussia Dortmund: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Alemão

Partida acontece neste sábado (27), pela quarta rodada do Campeonato Alemão; veja como acompanhar na internet

Hertha Berlin e Borussia Dortmund se enfrentam neste sábado (27), às 10h30 (de Brasília) em confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Alemão 2022/23. A partida terá transmissão ao vivo do OneFootball.

Depois de duas vitórias consecutivas, o Dortmund conheceu a sua primeira derrota na Bundesliga. Na última rodada, foi derrotado pelo Werder Bremen por 3 a 2, e agora busca a recuperação.

Para o confronto, Donyell Malen e Mahmoud Dahoud são tratados como dúvidas, enquanto Karim Adeyemi, recuperado de problema muscular, retorna.

Do outro lado, o Hertha Berlin, na zona de rebaixamento, busca a primeira vitória no Alemão. Até o momento, soma um ponto, com duas derrotas e um empate.

Kelian Nsona , Lee Dong-Jun e Jessic Ngankam, lesionados, são desfalques certos, assim como Uremovic, expulso na derrota para o Gladbach. Marton Dardai é o mais cotado para substituí-lo.

Prováveis escalações

Possível escalação do Borussia Dortmund: Kobel; Sule, Hummels, Schlotterbeck; Meunier, Can, Bellingham, Guerreiro; Adeyemi, Modeste, Reus.

Possível escalação do Hertha Berlin: Christensen; Kenny, Dardai, Kempf, Plattenhardt; Serdar, Sunjic, Tousart; Lukebakio, Selke, Boetius.

Desfalques da partida

Borussia Dortmund:

Sebastien Haller: tumor testicular

Hertha Berlin:

Uremovic: lesionado.

JOGO Hertha Berlin x Borussia Dortmund DATA Sábado, 27 de agosto de 2022 LOCAL Estádio Olímpico - Berlin, ALE HORÁRIO 10h30 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Borussia Dortmund

JOGO CAMPEONATO DATA Freiburg 1 x 3 Borussia Dortmund Campeonato Alemão 12 de agosto de 2022 Borussia Dortmund 2 x 3 Werder Bremen Campeonato Alemão 20 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Borussia Dortmund x Hoffenheim Campeonato Alemão 2 de setembro de 2022 15h30 (de Brasília) RB Leipzig x Borussia Dortmund Campeonato Alemão 10 de setembro de 2022 10h30 (de Brasília)

Hertha Berlin

JOGO CAMPEONATO DATA Hertha Berlin 1 x 1 Eintracht Campeonato Alemão 13 de agosto de 2022 Monchengladbach 1 x 0 Hertha Berlin Campeonato Alemão 19 de agosto de 2022

Próximas partidas