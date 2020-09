Quem é Kai Havertz, o novo reforço do Chelsea para 2020/21?

O jovem meia-atacante teve grande destaque na Bundesliga e agora é mais um reforço do supertime do Chelsea para a próxima temporada

A alemã é um campeonato que tradicionalmente revela grandes jogadores para o futebol. E a temporada 2019/20 não foi diferente, com nomes como Jadon Sancho e Haaland (ambos pelo Dortmund), Alphonso Davies ( ), Timo Werner ( ) e Kai Havertz, joia do que, antes de ter completado 21 anos, já atraia atenção das maiores potências da Europa. Agora, ele é mais um grande reforço do Chelsea para a temporada 2020/21 .

Considerando apenas a campanha 2019-20, já são 12 gols e oito assistências. Apenas na Bundesliga ele acumula oito bolas nas redes e serviu seus companheiros em cinco oportunidades. Mas é bom ficar ligado: estes números irão aumentar!

vence a concorrência e anuncia Kai Havertz

Foto: chelseafc.com

Exatamente por tudo isso, não faltaram gigantes interessados em contar com o alemão de 21 anos. As especulações ligavam Kai Havertz a clubes como , , Chelsea, , , e Bayern de Munique.

Mas os Blues venceram a concorrência e anunciaram a sensação da última edição da Bundesliga. Além dele, Timo Werner, Hakim Zyech, Thiago Silva, Malang Sarr, e Ben Chilwell foram contratados para formar um supertime comandado por Frank Lampard . Após uma boa temporada em 2019/20 e com todos esses reforços, a expectativa é de que o Chelsea volte a brigar de frente com os outros gigantes da .