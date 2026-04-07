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Khaled Mahmoud

Traduzido por

Havertz: Podemos conquistar grandes títulos... e Raya é o melhor do mundo

Sporting x Arsenal
Sporting
Arsenal
Liga dos Campeões
K. Havertz
Portugal
England
Alemanha

Havertz está radiante após a vitória sobre o Sporting de Lisboa

Kai Havertz, o herói da noite do Arsenal, expressou sua enorme alegria após marcar o gol decisivo da vitória, afirmando que o time londrino conquistou um resultado importante, mas que o trabalho ainda não terminou.

O Arsenal voltou com uma vitória valiosa por 1 a 0 sobre o anfitrião Sporting de Lisboa, na noite desta terça-feira, na partida disputada no Estádio José Alvalade, válida pela ida das quartas de final da Liga dos Campeões, graças ao gol marcado por Havertz aos dois minutos do tempo adicional.

Sobre o gol da vitória e a assistência de Gabriel Martinelli, Havertz disse em declarações à Amazon Prime: “Marcar um gol no final é sempre uma sensação incrível, especialmente diante da nossa torcida. Conseguimos o resultado que queríamos, mas ainda temos muito trabalho pela frente na próxima semana”.

Ao falar sobre o passe decisivo de Martinelli, ele acrescentou: “Uma jogada de classe, esse garoto tem uma qualidade enorme. Como atacante ou meia-atacante, você sempre espera por esses momentos, e ele executou de forma perfeita, então o mérito é todo de Martinelli”.

Sobre o desenrolar da partida, o astro alemão explicou: “O jogo foi aberto, mas acho que controlamos bem na maior parte do tempo. O futebol se decide em momentos como esse. No geral, fizemos uma partida muito boa e podemos nos orgulhar de nós mesmos. Agora vamos descansar para voltarmos no sábado.”

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Sobre ter superado a fase de resultados ruins, Havertz disse: “Certamente é uma grande reviravolta para nós, pois perdemos os dois últimos jogos; por isso, queríamos mudar essa trajetória hoje e conseguimos. Estamos unidos como grupo e ainda temos muito a oferecer nesta temporada. Faltam sete semanas, podemos conquistar títulos importantes e vamos lutar por isso.”

Havertz encerrou sua fala com um elogio excepcional ao goleiro da equipe, David Raya, dizendo: “Ele é incrível. Acho que ainda é subestimado no mundo do futebol, mas, para mim, ele é o melhor goleiro do mundo nas duas últimas temporadas. Ele é fantástico, nos salvou inúmeras vezes e estamos muito felizes por tê-lo conosco.”

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