Haland, o protagonista de um RB Salzburg que sonha alto na Europa

Em uma campanha improvável, o clube austríaco vem fazendo história na Champions League, sob o comando do jovem atacante norueguês

Erling-Braut Haland, com seus quase dois metros, topete loiro e cara de vilão de filmes adolescentes, poderia ser facilmente confundido com uma estrela do cinema. Mas o norueguês vem chamando atenção por suas atuações dentro de campo, e não nas telinhas. Com números impressionantes na Liga dos Campeões, o centroavante é uma das grandes histórias do momento no futebol mundial.

No "filme" da temporada do , Haland assumiu o papel de protagonista. Com seis gols em três jogos, o jovem de 20 anos teve o melhor começo da história de um jogador na . E ele não fez isso enfrentando apenas times fracos. Sim, metade de seus tentos foram marcados contra o frágil . No entanto, o norueguês já balançou as redes por três vezes contra e , dois dos clubes mais fortes do continente europeu.

6 - Erling Haaland is the first ever player to score as many as six goals in his first three Champions League appearances. Phenomenal. pic.twitter.com/9IqD7Y86iL — OptaJoe (@OptaJoe) October 23, 2019

A equipe austríaca tem o segundo melhor ataque da Champions League, atrás apenas do de Munique. Atualmente, pode se dizer que o atual hexacampeão austríaco é certamente a sensação da temporada na Liga dos Campeões. Apontada como coadjuvante em todos os prognósticos, o RB Salzburg pode estar caminhando para disputar de igual pra igual o "Oscar", isto é, a classificação para as oitavas-de-final da competição.

A campanha do RB Salzburg pode ser histórica. A única vez que uma equipe austríaca ficou entre os 16 primeiros na Liga dos Campeões, foi na temporada de 1999/00, com o Sturm Graz. Com um adendo: naquele ano, houveram duas fases de grupos na competição. Ou seja, nunca um clube da Áustria jogou as fases finais de uma Champions League.

O Salzburg não é favorito para conseguir essa vaga, já que Napoli e Liverpool tem elencos mais profundos e caros. No entanto, o desempenho dos Touros Vermelhos contra essas equipes cria esperanças para o torcedor. Os austríacos venderam ambos os jogos muito caro, e poderiam ter facilmente saído com a vitória. Contra o Liverpool, em Anfield, por exemplo, o RB Salzburg estava perdendo por três gols e foi buscar o empate, antes de tomar um gol derradeiro de Salah, aos 69, nas cenas finais.

Red Bull Salzburg nas preliminares da Champions

2006 ❌

2007 ❌

2009 ❌ Maccabi Haifa

2010 ❌ Hapoel Tel-Aviv

2012 ❌ Dudelange

2013 ❌ Fenerbahçe

2014 ❌ Malmö

2015 ❌ Malmö

2016 ❌ Dinamo Zagreb

2017 ❌ Rijeka

2018 ❌ — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) August 29, 2018

Se o clube continuar nesse ritmo de jogo e Haland continuar esbajando seu talento, não há porque duvidar que os austríacos possam eventualmente derrotar o Liverpool dentro de casa, já que o RB Salzburg é conhecido por ter um desempenho impressionante dentro de seus domínios. Mesmo com uma vitória a menos, os Touros Vermelhos já estão na frente dos Reds em qualquer critério de desempate.

Uma eventual classificação parece algo que só aconteceria numa galáxia muito distante. Algo digno de um filme.

Nesta temporada, no entanto, o RB Salzburg parece estar determinado a quebrar tabus. Afinal, antes dessa edição da Liga dos Campeões, o clube era conhecido por sempre morrer na praia, pois ficou quase dez anos nas fases preliminares da competição, sendo eliminado por equipes com um orçamento muito menor. Agora, sob o comando de Haland, Minamino e Hee-Chan, protagonistas de uma história improvável, o RB Salzburg parece estar pronto para dar os próximos passos em sua "jornada do herói". O final, só saberemos no rolar dos créditos.