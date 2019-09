Erling Braut Håland - O pupilo de Solskjaer pode ser a próxima estrela do Manchester United

O jogador de 19 anos do Salzburg estreou com hat-trick na Liga dos Campeões e já esteve na mira do Manchester United

Erling Braut Håland (ou Haaland) foi o grande nome do primeiro dia de jogos na fase de grupos da Liga dos Campeões, ao estrear com um hat-trick nos 6 a 2 do Red Bull Salzburg sobre o . O jogador pode parecer um desconhecido, mas quem o conhecia desde cedo pode não ter ficado surpreso com o tamanho de seu feito.

Erling Braut Håland becomes the 8th player to score a treble on his #UCL debut

Quando os torcedores do escutam o nome Haaland, dois incidentes vêm na cabeça. O primeiro é de 1997, quando Roy Keane sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior após uma disputa de bola com o então meia do United, Alf-Inge Håland e o fez perder o restante dos jogos daquela temporada.

Quatro anos depois, ambos estavam em campo novamente - desta vez com Håland no - quando ambos protagonizaram um dos lances mais duros da história da Premier League. Keane levou o cartão vermelho e foi suspenso por três jogos, pena aumentada posteriormente para mais cinco partidas depois de admitir em autobiografia que o duelo entre ambos foi premeditado como forma de vingança pelo ocorrido no estádio Elland Road.

Håland não se recuperou totalmente do lance até hoje e se aposentou prematuramente com 30 anos.

Essa, no entanto, talvez não seja a última vez que um jogador com o mesmo sobrenome atue no gramado do Old Trafford e, possivelmente, o próximo a fazê-lo deixe mais lembranças boas aos fãs dos Diabos Vermelhos.

Erling Håland, filho de Alf-Inge, tem atraído as atenções desde sua primeira aparição como jogador profissional, aos 16 anos no Molde, quando chegou do Bryne, da segunda divisão, em fevereiro de 2017.

Ao contrário de seu pai, que era zagueiro ou volante, Erling é um centroavante que tem como foco balançar as redes. Ele estreou com um tento contra o Volda, em um jogo de copa e precisou de apenas seis minutos para marcar outro gol, desta vez pela liga, após sair do banco de reservas contra o Sarpsborg, pouco menos de um mês antes de completar 17 anos.

Na Noruega, ele pôde aprimorar seu repertório longe dos holofotes até que, um ano depois, em julho de 2018, Erling fez quatro gols nos primeiros 21 minutos de jogo contra o então invicto Brann, para garantir a vitória de 4 a 0 no Campeonato Norueguês. Quem era seu treinador na época? Apenas Ole Gunnar Solskjaer.

"É óbvio que ele pode se tornar um atacante de elite. Ele me lembra o tipo de centroavante que Lukaku é", disse Solskjaer em entrevista à NRK após aquele confronto. E é fácil confirmar o porque de Haaland provocar esse tipo de comparação.





Carregando a bola em profundidade com tranquilidade ou sendo referência entre os defensores usando sua altura de 1,91m, ele é difícil de ser contido quando atinge sua velocidade máxima. A bomba que sai de sua perna esquerda e o poder de fogo na marca do pênalti são características adicionais ao que pode ser considerado um "pacote completo" no que se trata de ser um camisa 9 moderno.

No dia dos quatro gols contra o Brann, olheiros do Manchester United estavam nas arquibancadas e, desde então, confirmou-se que o interesse da equipe no jogador era real. Apesar disso, o time inglês foi um dos que não conseguiram fechar negócio para contratar o norueguês na janela de transferências do início da temporada.

Håland mudou de ares e desembarcou na Áustria, onde assinou contrato de cinco anos com o Red Bull Salzburg em agosto, mas se juntou ao atual campeão nacional em janeiro. Ele saiu do Molde com 20 gols em 50 jogos em todas as competições e já vai impressionando em sua nova equipe.

Onde foi o dia mundial da goleada...rs No mundial sub-20 a Noruega enfiou 12 a 0 em Honduras. O atacante Erling Haland marcou 9 gols. Eu não sei de um jogador com mais em um jogo. https://t.co/f9IEzA6p86 — Eugênio Leal (@eugenioleal) May 31, 2019

No de 2019, Håland voltou a demonstrar o seu faro de gols e fez história ao anotar nove (é isso mesmo, nove!) gols na goleada por 12 a 0 sobre Honduras. Um dado que voltou a ganhar força depois do hat-trick anotado contra o Genk, nesta Champions League 2019-20.

O contato entre United e Salzburg ainda não foi suficiente para garantir a chegada do jogador de 19 anos. Mas o norueguês segue inabalável em seu atual clube, e a lista de interessados promete aumentar.