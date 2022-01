Há quanto tempo o São Paulo não leva gols de pênalti?

Se para muitos ter um pênalti marcado contra é um susto e tanto, para o São Paulo pode ser um pouco menos. Isso porque o Tricolor paulista está vivendo um bom retrospecto em relação a este quesito: o último gol sofrido de pênalti foi em 1º de dezembro de 2019.

791 dias. Esse é o período em que o São Paulo está sem levar gols de pênalti no tempo regulamentar das partidas - ao todo, foram oito partidas neste meio tempo, sem que nenhuma delas tenha entrado, seja por defesa ou chute para fora ou na trave. Assim, o Tricolor passou em branco em pênaltis sofridos em dois anos interios: 2020 e 2021.

Neste domingo (30), Gerson Magrão foi o oitavo jogador a desperdiçar a cobrança, parando nas mãos do goleiro Jandrei, no primeiro jogo de titular do novo guarda-redes do São Paulo.

E foi justamente um jogador que hoje defende as cores do São Paulo que converteu a última cobrança contra o Tricolor. Luciano, quando ainda atuava pelo Grêmio, em 1º de dezembro de 2019, abriu a goleada dos gaúchos por 3 a 0 batendo um pênalti no canto esquerdo do goleiro Tiago Volpi.

Desde então, cinco cobranças foram defendidas - quatro por Tiago Volpi e uma por Jandrei -, duas foram cobradas para fora, e uma das penalidades foi na trave. Veja cada uma delas: